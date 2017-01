FOTO: Kamere posnele, kako so Borisa v 17 sekundah potolkli do smrti

LJUBLJANA, KOČEVJE – »Najbolj me boli, ker so odvetniki prepričali sodnike, da se je vse skupaj zgodilo po naključju. Čeprav dobro vemo, da se ni. Za nas umira zadnje upanje, da bi rablje mojega brata doletele pravične kazni,« je Sašo Zupanc ogorčen nad skoraj vsemi sodbami – ne le nad zadnjo višjega sodišča –, ki so jih slovenski sodniki izrekli zaradi nasilne smrti njegovega 40-letnega brata Borisa z vzdevkom Bobo. Početje sodišč v tej zgodbi je resnici na ljubo milo rečeno nenavadno: najprej so Zupančevim krvnikom sodili zaradi umora in skupno jih je doletelo kar 138 let zapora, potem so sklenili, da ni šlo za umor, ampak za uboj, in kazni znižali na 54 let zapora, nato so se te znižale še enkrat, in sicer na 37 let zapora, po novem so še za dobro desetletje nižje, saj sta uboja kriva le dva, preostali grešniki pa naj bi zagrešili veliko milejše kaznivo dejanje, in sicer nasilništvo.



Kamere posnele smrt v 17 sekundah



Zgodilo se je 19. februarja 2012 sredi belega dne na kočevskem bencinskem servisu, dogajanje pa so posnele nadzorne kamere. Sedem Romov je obkolilo Zupanca, ga napadlo s pestmi, nogami, obcestnim kolom in sekiro ter mu v pičlih 17 sekundah vzelo življenje. Sodili so jim zaradi umora iz brezobzirnega maščevanja, Dušana Hudoroviča (v rokah je držal sekiro) so sodniki obsodili na 24 let in dva meseca zapora, Gordana Hođaja (po Zupancu je mahal s kolom) na 22 let in en mesec, Alija Hođaja na 18 let in dva meseca, Cvetana Brajdiča na 18 let in štiri mesece, Samanta Brajdiča na 17 let, Zdenka Brajdiča na 20 let in šest mesecev ter Dejana Novaka na 18 let in štiri mesece zapora.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«