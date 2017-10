FOTO: Kamere posnele, kaj se dogaja na štajerki, ko čakajo v koloni

SLOVENSKA BISTRICA – Na štajerski avtocesti zaradi prometnih nesreč vlada pravi kaos. Počilo je med Framom in Slovensko Bistrico jug na dveh odsekih . Zaradi nesreč nastajajo tudi daljši zastoji, ki so se jih vozniki, ki so ujeti v kolonah, že pošteno naveličani.

A kljub čakanju in zastojem ni pametno sredi avtoceste zapuščati vozil, kot to počnejo nekateri, ki so jih ujele Darsove kamere. Za tak prometni prekršek, vas lahko policisti celo pošteno oglobijo. Kazen za hojo po avtocesti znaša 150 evrov.