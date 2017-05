FOTO: Kakšno srečo je imel voznik! Drog prebil vetrobransko steklo

SLOVENSKA VAS – V soboto ob 3.16 je na cesti Trebnje–Mokronog v naselju Slovenska vas, občina Šentrupert, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in trčil v vrtno ograjo.

Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila in očistili cestišče. Nudili so pomoč policistom ter reševalcem nujne medicinske pomoči iz Trebnjega pri prenosu poškodovane osebe.

Reševalci so jo na kraju oskrbeli ter jo nato prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.