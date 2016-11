FOTO: Kaj se je zgodilo pri cestninski Kompolje?

LJUBLJANA – V slabem vremenu je potrebni biti na cestah še previdnejši. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti na cestninski postaji Kompolje oviran promet v smeri Ljubljane, nastal je krajši, približno kilometrski zastoj.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, se je ob 15.45 se je na avtocesti na omenjeni cestninski postaji, voznik osebnega vozila zaletel v naletni meh.

Delavci DARS-a so pred prihodom gasilcev CZR Domžale zavarovali kraj nesreče. Gasilci so odklopili akumulator ter s tehničnim posegom izvlekli vozilo. Reševalci NMP Domžale so na kraju pregledali in oskrbeli osebo.

Na kraju nesreče se je znašel tudi naš bralec Borut.

