FOTO: Junaka Nejca (20) ni več, Franc prehitel »nemoralno« ponudbo

MARIBOR – Pred dnevi so minila natančno tri leta od tragične nesreče ob odpravljanju posledic žledoloma, ki je februarja 2014 prizadel Slovenijo. Na mariborskem sodišču so se staršem tragično preminulega Nejca Mesariča, Lidiji in Matjažu Mesariču, znova odprle stare rane. Še zlasti ko sta iz ust obtoženega 59-letnega Franca Kešperta slišala: »Nisem kriv.« Delovodja Elektra Maribor je vse možnosti, da bi se v zameno za priznanje krivde pogodil o višini kazni, zavrnil, še preden je okrožnemu državnemu tožilcu Simonu Grahorniku uspelo predstaviti obtožnico in predstaviti »nemoralno« ponudbo.



Sodnici Andreji Lukeš tako ni preostalo drugega, kot da je za sredino aprila razpisala začetek glavne obravnave zaradi ogrožanja varnosti pri delu. Do takrat pa bo treba počakati, kaj natančno tožilstvo očita obtoženemu Kešpertu. Tožilec Grahornik je bil včeraj skop s podatki, a smo izvedeli, da naj bi obtožba temeljila na tem, da delavci tedaj sploh ne bi smeli biti na kraju tragedije, saj sploh naj ne bi imeli dovoljenja za sanacijo.

