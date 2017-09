FOTO: Jože umrl pod traktorjem

VINTARJI – Precej odročni kraji so to, smo premišljevali, ko smo se iz Sv. Gregorja zapodili tja proti Vintarjem. Da imajo najbližjo trgovino šele v Velikih Laščah, smo izvedeli, da niti svoje cerkvice nimajo, kar je sicer silna redkost, da pa imajo že vrh glave medveda in tega njegovega početja, so nam nejevoljno razlagali domačini ter še v istem hipu pokazali proti bližnjemu gozdu, kosmatinčevemu zatočišču.



Prav ta gozd je v četrtek za vselej vzel njihovega znanca.



Ni šel po vnučka

Puhovo se imenuje predel Vintarjev, kjer stojita mogočni domačiji. Le cesta ju ločuje. Ker je ena nekoliko višje, so Petričeve po domače poimenovali za ta zgornje, Drobničeve pa za ta dolnje. Pri Drobničevih v zadnjem času ni živel nihče več. Za hišo in njeno prelepo okolico so skrbeli potomci, nazadnje je tja prihajal 58-letni Jože Drobnič. Nekdanji avtoprevoznik je z družino sicer živel v Laščah, a je še kako rad prihajal nazaj v rodne Vintarje. Gospa Angela ga je ohranila v najlepšem možnem spominu, spomni se ga, ko je bil še otrok, »zelo priden je bil, nikomur nič slabega hotel, vselej smo bili odlični sosedje, joj, kako nas je to prizadelo,« je skoraj zajokala. Nikdar ne bo pozabila četrtkove novice, da Jožeta ni več!



