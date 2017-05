FOTO: Jože streljal na bivšo, s štirimi otroki zastražena v hiši

Policisti so na kraju streljanja. Foto: Tanja Jakše

DOBE – Da je včeraj v Dobah prišlo do streljanja, smo že poročali . Policisti so sporočili, da je bilo zagrešeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo – poskus uboja.

V poročilu je policija zapisala, da je Jože Pirih, 60-letnik iz Novega mesta, v kraju Dobe na območju Krškega proti stanovanjski hiši izstrelil naboj, na srečo pa ni zadel nikogar. Potem se je odpeljal z renaultem scenicom, policija pa ga še ni našla, nam je danes zjutraj povedala Alenka Drenik iz PU Novo mesto. V poročilu so izpostavili, da bi pri sebi še vedno utegnil imeti orožje.

Policija je tudi danes pred hišo, kjer se je streljanje zgodilo. Naša dopisnica je izvedela, da je Pirih streljal proti bivši partnerici. Poroča, da je domača hiša zastražena, »policisti dežurajo pri hiši in bližnji okolici, bivša partnerica s štirimi otroki pa je v hiši«.

Več boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.