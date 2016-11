FOTO: Jolanda s kosilom zaman čakala Nika: padel mu je na prsi

KUK – Slovenski gozdovi so v četrtek terjali novo življenje. V kraju Kuk pri Podbrdu na Tolminskem je pod črnim gabrom preminil 87-letni domačin Nikolaj Torkar. Tistega dopoldneva se je z navadno ročno žago oziroma lokarico peš odpravil za hišo v gozd, ki se dviguje v strm breg. »To je sama strmina,« pove njegova 80-letna žena Jolanda, ki nam je odprla vrata domače hiše. Pojasnila je, da po tem strmem bregu poteka stara pot v Kuk in po njej se je predvčerajšnjim odpravil tudi Nikolaj. Hotel je namreč počistiti svoj gozd oziroma požagati drevesa in se tako pripraviti na mrzlo in dolgo zimo. Kot vse kaže, je šlo sprva vse po načrtih.



»Po do zdaj zbranih podatkih je 87-letni moški v svojem gozdu z ročno žago (lokarica) opravljal sečnjo lesa,« so sporočili s PU Nova Gorica. Zapletlo pa se je pri zadnjem drevesu, črnem gabru, kot nam je opisala Jolanda, debelem okoli 30 centimetrov. Med žaganjem se je namreč drevo, kot so zapisali na PU Nova Gorica, zasukalo in padlo na nesrečnega moškega, ki je kmalu zatem na kraju nesreče zaradi poškodb umrl. »Pozneje so bili na kraj dogodka poleg tolminskih policistov napoteni reševalci ZD Tolmin, žal je zdravnica lahko le potrdila smrt moškega in v zvezi z omenjeno zadevo odredila sanitarno obdukcijo na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani,« so še sporočili z novogoriške policijske uprave.

Deblo na prsih

Ponesrečenega Nikolaja je na kraju tragedije prva našla Jolanda. Doma je imela že vse pripravljeno za kosilo, mož pa se kar ni in ni vrnil iz gozda.

