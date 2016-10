FOTO: Jezerškovim odnesli sef, policija razkriva, koliko je škode

MEDVODE – Pred dnevi so se vlomilci spravili nad gostinski objekt Hiša kulinarike Jezeršek , policija pa je poslala dodatne informacije o dogodku.

O vlomu so jih obvestili ob 5.45, je sporočila tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko. Po do zdaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu kraja, pri čemer so zavarovali sledi, je znano, da sta vsaj dva za zdaj še neznana storilca v nočnem času vlomila pritlično okno, vstopila v objekt in pregledala prostore.

S seboj sta odnesla manjši sef z vsebino, nato pa odšla v neznano.

Z dejanjem so oškodovane ena pravna oseba in dve fizični v skupni vrednosti nekaj tisoč evrov, so še dodali policisti, ki preiskavo nadaljujejo.

Neznanca so posnele tudi varnostne kamere, o čemer smo že poročali. Morda pa storilca razkrinkajo prav ti posnetki.