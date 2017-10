FOTO: To je vožnja voznice s skoraj tremi promili alkohola

KRANJ – Gorenjski policisti so zaradi alkohola prejšnji konec tedna iz prometa izločili pet voznikov osebnih avtomobilov in enega zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, še dvema pa so zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja oziroma v času veljavnosti ukrepa prepovedi vožnje zasegli vozila.

Po enega voznika pod vplivom alkohola so iz prometa izločili policisti na Jesenicah, Bledu in v Radovljici, dvema pa so vožnjo prepovedali gorenjski prometni policisti.

Med alkoholiziranimi udeleženci je bila tudi voznica s skoraj tremi promili alkohola (1,38 mg/l). Iz prometa je bila zaradi zelo nezanesljive vožnje in alkohola izločena v soboto zvečer na območju Naklega.