FOTO: To je ukradeni avto, ki so ga policisti zasegli

OBREŽJE – V ponedeljek popoldne je na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje na vstop v Slovenijo z BMW X6 pripeljal 41-letni voznik iz Srbije, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil ukraden v Italiji. BMW so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.