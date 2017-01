FOTO: Je tudi vaš avto končal na tem kupu?

KOPER – Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Koper so lani posumili, da se na več lokacijah na območju slovenske obale z okolico izvršujejo kazniva dejanja s področja avtomobilske kriminalitete.

Šlo je za popravila poškodovanih in okvarjenih osebnih avtomobilov z deli podobnih ukradenih osebnih avtomobilov. Teh dejanj so osumili 30- in 52-letnika iz okolice Kopra, ki se ukvarjata avtokleparstvom in avtoličarstvom, ter 32- in 62-letnika, prav tako iz okolice Kopra, ki se ukvarjata z avtomehaniko. Osumljeni so, da so v daljšem časovnem obdobju pridobili večje število različnih delov ukradenih osebnih avtomobilov z namenom nadaljnjega razpečevanja, točneje njihove uporabe pri popravilih podobnih okvarjenih in poškodovanih vozil, s čimer se sicer legalno ukvarjajo. Te dele ukradenih avtomobilov naj bi pridobili na črnem trgu rabljenih nadomestnih avtomobilskih delov.

Kriminalisti so oktobra 2016 obenem posumili, da se je več oseb (59-letnik z območja Ljubljane ter 26- in 42-letnik z območja Kopra) združilo tako zaradi tatvin osebnih avtomobilov in njihovega razstavljanja kot tudi zaradi nadaljnjega razpečevanja delov teh ukradenih osebnih avtomobilov. Tatvine so izvrševali v tujini in Sloveniji, ob tem pa ukradene avtomobile razstavljali in jih skladiščili na domačih naslovih ter v večjem najetem prostoru na območju Izole. Deli ukradenih osebnih avtomobilov so bili namenjeni nadaljnjemu razpečevanju na črnem trgu rabljenih nadomestnih avtodelov.

Kradli tudi v tujini

Med julijem in novembrom 2016 so opravili več preiskav različnih prostorov in vozil, tri osumljence pa pridržali. Zasegli so približno 600 različnih avtomobilskih delov, doslej identificirani deli vozil pa predstavljajo skupaj 52 različnih ukradenih motornih vozil. V večini gre za dele osebnih avtomobilov znamke BMW, manj pa za vozila znamke Volkswagen, Mercedes, Audi in Citroen. Vozila so bila ukradena v Sloveniji, Italiji, Švici in Avstriji. Zasegli so tudi ukraden kmetijski traktor.

Gre za tako ali drugače med seboj povezane osumljence, ki jih bodo kazensko ovadili zaradi velikih tatvin in prikrivanja. Zagrožena zaporna kazen za kaznivo dejanje prikrivanja je do pet let zapora, za kaznivo dejanje velike tatvine po do osem let.

Pozor

V Sloveniji je precej razširjen črni trg rabljenih nadomestnih avtomobilskih delov, ki izvirajo iz razstavljenih ukradenih vozil. Popravila se izvajajo v legalnih in nelegalnih delavnicah, tovrstno delo se oglaša tudi prek spleta. Razširjen je tudi trg prodaje rabljenih avtomobilov, ki jih poškodovane pripeljejo iz tujine, nato pa popravijo in prodajo naprej, kot da niso bili poškodovani. Policija zato poziva občane in gospodarske družbe, naj bodo previdni, popravila vozil pa naj zaupajo strokovno usposobljenim osebam.