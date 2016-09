FOTO: To je prizorišče tragedije v Ajdovščini

AJDOVŠČINA – Kot smo poročali je danes okoli 10. ure v Ajdovščini potekalo streljanje, v katerem sta umrli dve osebi, 59-letni Dušan in 64-letni Tone.

Moška sta se najprej sprla v bližnjem lokalu, nato je Dušan odšel domov po pištolo in na parkirišču obračunal s Tonetom, nato pa sodil še sebi. Po streljanju so na kraju posredovali policisti, ki so parkirišču postavili platno, da bi radovednežem preprečili pogled na prizorišče. Trenutno pa delo na črpalki poteka nemoteno, saj so posledice jutrišnjega tragičnega dogodka že odstranili.

Na prizorišču pa je videti tudi siv twingo ljubljanskih registrskih oznak, s katerim naj bi se na črpalko v smrt pripeljal nesrečni Tone.

