FOTO: To je ostalo od avta, potem ko je z njim končal v vodi

OPLOTNICA – V nedeljo ob 22.53 je na Prešernovi cesti v Oplotnici voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, se prevrnil in na kolesih obstal v potoku Oplotnica. Voznik se je pri tem poškodoval.

Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Oplotnica so zavarovali kraj nesreče, izvlekli vozilo iz potoka in pomagali reševalcem NMP Slovenska Bistrica pri oskrbi ponesrečenca. Reševalci so poškodovanca prepeljali v UKC Maribor.

Iz vozila so v potok iztekle motorne tekočine, zato so gasilci nastavili dve lovilni pregradi in tako preprečili širjenje onesnaženja po potoku, poroča uprava za zaščito in reševanje.