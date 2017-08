FOTO: To je ostalo od avta po trčenju na avtocesti

GROSUPLJE – Danes ob 9.58 so na avtocesti Grosuplje–Ljubljana, občina Grosuplje, pred izvozom za Šmarje - Sap trčila tri vozila – dve osebni vozili in eno kombinirano.

Posredovali so poklicni gasilci GB Ljubljana, PGD Grosuplje in Stična, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanih, odklopili akumulatorje, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine ter z vodo sprali cestišče.

Reševalci ljubljanske reševalne postaje so dve poškodovani osebi prepeljali v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.