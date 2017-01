FOTO: To je nesreča, zaradi katere se 25-letnik bori za življenje

NOVO MESTO – Da je bila noč na območju PU Novo mesto precej pestra, smo že poročali .

Najprej so policisti imeli opravka s pijanim voznikom, ki je na avtocesti peljal v napačno smer, le nekaj minut zatem pa so bili obveščeni o hudi prometni nesreči v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu.

24-letni državljan Francije je pripeljal iz smeri Bršljina in v križišču brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 25-letni državljan Makedonije. Hudo poškodovanega 25-letnika so reševalci na kraju nesreče oživljali in ga odpeljali v bolnišnico, zaradi hudih poškodb glave pa naj bi bil v smrtni nevarnosti.