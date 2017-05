FOTO: To je nesreča, ki je vzela življenje 27-letnega voznika

To je nesreča ki je vzela življenje. Foto: bralec

LJUBLJANA – Po nesreči, ki je vzela življenje na Cesti dveh cesarjev, je policija sporočila prve ugotovitve. Tako so policisti ugotovili, da je 27-letni voznik tovornega vozila znamke VW 70 X1D vozil po Cesti dveh cesarjev iz smeri Ceste v Gorice proti Cesti v Mestni log, kjer je pri hišni številki Cesta dveh cesarjev 399 zapeljal iz desnega nepreglednega ovinka v ravnino in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo na mokrem in spolzkem vozišču izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je pričel drseti na nasprotnosmerno vozišče.

V tistem trenutku je iz nasprotne smeri pravilno pripeljalo delovno vozilo (avto dvigalo Liebherr UTM 730), ki ga je vozil 41-letni voznik. Slednji se je umikal v desno, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Tovornjakar je preminil na kraju nesreče.

Fotografijo je posnel bralec. Ste bili tudi vi priča dogodku?