FOTO: To je nesreča, ki je vzela človeško življenje

SENOŽEČE – Včeraj zvečer se je v Senožečah zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ugasnilo življenje . Gasilci so nam posredovali fotografijo usodne nesreče.

Na kraju so bili gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka ter s tehničnim posegom reševali udeležence prometne nesreče.

Enega udeleženca so prepeljali v izolsko bolnišnico, drugi pa je na kraju dogodka umrl, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.