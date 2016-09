FOTO: To je moški, ki je včeraj ropal v banki. Ga prepoznate?

To je novogoriški ropar, ga prepoznate? Foto: PU Nova Gorica

NOVA GORICA – »Policija še vedno izvaja aktivnosti v zvezi z izsleditvijo neznanega storilca včerajšnjega neoboroženega ropa bančne poslovalnice v središču Nove Gorice v Ulici tolminskih puntarjev.«

Kot so sporočili iz PU Nova Gorica, je moški, star približno 40 let, včeraj, 8. septembra, nekaj minut pred 9. uro vstopil v eno od bančnih poslovalnic v središču mesta in od uslužbenke zahteval gotovino, nato pa je praznih rok pobegnil neznano kam. Med ropom nihče ni bil telesno poškodovan.

Doslej identiteta roparja še ni bila ugotovljena. »Policija v zvezi s tem zaproša vse morebitne očividce oz. vse, ki bi kar koli vedeli o identiteti neznanega moškega oziroma imeli kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo policiji na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oz. pokličejo najbližjo policijsko postajo.«