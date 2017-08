FOTO: To je letalo, ki je v Portorožu pristalo brez spuščenih koles

Foto: MZI, Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov

PORTOROŽ – Na letališču v Portorožu se je zgodila letalska nesreča, o kateri smo že poročali . Več podrobnosti o njej so nam zaupali v Službi za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov pri ministrstvu za infrastrukturo.

Znano je, da sta pilot in potnik z letalom potovala z Brača v Portorož: »Pri postopku za pristajanje je pilot ugotovil, da se pristajalno podvozje v položaju za pristajanje ne zaklene. Enako je v komunikaciji z vizualno kontrolo ugotovil tudi kontrolor letenja na letališču, ki je v tem času letalski promet preusmeril na druga letališča. Po objavi izrednega dogodka se je pilot odločil pristati. Letalo je ob 11.11 pristalo v smeri 33 VPS (vzletno-pristajalne steze) brez pristajalnega podvozja, tako da je s spodnjim delom trupa drselo po asfaltni podlagi v smeri pristajanja do popolne ustavitve. Pilot je delovanje motorja izključil v fazi pred dotikom z VPS. Pristojne službe letališča so s takojšnjim odzivom in hlajenjem zmanjšale možnost nastanka požara. Na letalu je nastala manjša materialna škoda. Pilot in potnik poškodb nista utrpela.«

Pristojne službe letališča so po dokumentiranju in odstranitvi letala pregledale stezo in jo ponovno sprostile za uporabo.

Letalo v avstrijskem registru

»Organ za preiskave v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu je v postopku poizvedovanja po opravljeni analizi dogodka, pridobljeni dokumentaciji od predstavnika letališča in kontrolorja letenja ter opravljenem pogovoru s pilotom ocenil, da glede na ugotovljena dejstva in okoliščine, v katerih se je nesreča zgodila, ne pričakuje novih spoznanj o varnosti v kategoriji zrakoplovov, v katero spada motorno letalo udeleženo v tem dogodku. V skladu s 1. in 4. točko 5. člena Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu smo preiskavo predmetne letalske nesreče zaključili z obvestilom avstrijskemu preiskovalnemu organu za varnost v civilnem letalstvu (letalo je vpisano v avstrijski register) ter podatke o dogodku v skladu z letalskimi predpisi posredovali pristojnemu nadzornemu organu – Javni agenciji za civilno letalstvo RS v nadaljnje reševanje iz njihove pristojnosti ter policiji,« so še pojasnili.