FOTO: Je Andrej (25) nag po cesti skakal in umrl zaradi flakke?

»Bilo je kot v grozljivki,« se noči pred natanko dvema tednoma – zgodilo se je v nedeljo, 21. avgusta, okoli pol štirih zjutraj – spominjajo prebivalci vasice Podgorje pri Kamniku. »Vpil je: 'Ne mi elektrošoke dajat!' Ves čas je tulil in rjovel. In klical svojo mamo, da naj mu pomaga,« nam je naslednje dopoldne pretreseno pripovedovala domačinka Brigita Kabashi. Po njenih besedah je bil 25-letni Andrej Suhoveršnik čisto nag, ko je pridivjal na njihovo dvorišče in začel razbijati steklo na vhodnih vratih. Nato je ves krvav zaradi ureznin skakal po avtomobilih. Med drugim je razmetal parkirana kolesa, se odpravil za hišo do vode in nato kopal po zemlji, kjer so posajene rože.



Poklicali so policijo, ki je prispela nekaj minut za tem, a niti možem v modrem ga ni uspelo pomiriti. »Vpil je, se vedel agresivno, metal ob tla in razbijal. Na ukaze policistov se ni umiril, zato so uporabili fizično silo in ga vklenili. Moški se je še naprej upiral in se ni umiril. Klicano je bilo reševalno vozilo, čez čas pa je začel izgubljati zavest, zaradi česar so ga policisti odklenili in namestili v bočni položaj. Kljub zdravniški pomoči je na kraju dogodka umrl,« nam je o incidentu povedala Nataša Pučko s Policijske uprave Ljubljana.

