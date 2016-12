FOTO: To je Ana (22), ki ji je na božič sodil Peter (25)

RIBNICA – Žalost se je po prazničnem ponedeljku naselila v sleherno hišo sicer mirnega naselja Gornje Lepovče v vznožju ribniške Male gore. Okruten umor 22-letne Ane Čatič je šokiral njene najbližje, vrstnike, znance. Razjeda jih vprašanje, le zakaj je tri leta starejši Peter Leskovšek iz Gornjih Ložin pri Kočevju dvignil nož nad svoje bivše dekle in si nato sodil sam. »To so trenutki, ko človek mora točiti solze,« je včeraj ob pogledu na ducat prižganih sveč pred ograjo podjetja Riko, kjer sta na štefanovo ugasnili dve mladi življenji, skrušeno dejal Tomaž, mladenič iz soseske, skupni prijatelj Ane in Petra. In se ozrl proti družinski hiši Čatičevih na koncu asfaltirane ceste, ki se potem kot makadamska pot nadaljuje proti izletniško oblegani Mali gori. »Bila je edinka, ljubljena in priljubljena. Nimam besed,« je jecljaje komajda še zmogel povedati Anin prijatelj Tomaž. »Naj te čuva angel varuh,« je še dahnil in odšel. Večina sosedov pa je ob železniški progi, v bližini katere je Peter pokončal Ano in si nato sodil sam, ostala brez besed. Tudi molk zgovorno priča o tragediji brez primera v teh krajih.

