FOTO: Janja Liber je znova pogrešana

SLOVENJ GRADEC – Od včeraj je pogrešana 48-letna Janja Liber iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Kot so sporočili iz PU Celje, so jo nazadnje videli včeraj okoli 18.30 v Slovenj Gradcu, ko je odšla iz službe. Janja je visoka približno 168 cm, je srednje postave, ima daljše svetle lase in nosi očala.

»Vse, ki so pogrešano opazili, prosimo, da to sporočijo na telefonsko številko PP Slovenj Gradec 02 872 5400 ali na telefonsko številko 113,« so zapisali pri PU Celje.

To pa ni prvič, da je Janja pogrešana. Izginila je tudi oktobra.