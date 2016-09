FOTO: Janez zaradi ločitve hotel zadaviti Jožico

ZGORNJA POLSKAVA – »Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so skupaj s kriminalisti mariborske policijske uprave včeraj v popoldanskem času obravnavali kaznivo dejanje poskusa umora,« so v nedeljskem sporočilu za javnost zapisali mariborski policisti. Podrobnosti možje v modrem niso želeli razkriti, saj »še vedno poteka kriminalistična preiskava, v kateri se ugotavljajo dejstva in okoliščine, ki so privedle do dogodka, ki bi se lahko končal tragično«. Razkrili so le, da je 55-letnik iz Slovenske Bistrice pred gostinskim lokalom poskušal zadaviti svojo prijateljico, a je tragedijo preprečil občan. Kljub temu smo se neuradno dokopali do podrobnosti poskusa umora, kot so prepir med nekdanjima zaljubljencema pravno označili policisti.



Najprej golobčka, nato policija



Od domačinov na Zgornji Polskavi smo izvedeli, da sta se 55-letni Janez Pušnik iz Slovenske Bistrice in Jožica Keršič iz Ogljenšaka, zaselka pri Zgornji Polskavi, pred časom zagledala drug v drugega. Jožica je bila po smrti moža Pavleta, nekdanjega odličnega slovenskega kolesarja, vdova, Janez pa po neuspelih zvezah samski. »To je bila ljubezen. Kot dva golobčka. A je tudi hitro minila,« nam je razložila ena od domačink. Zatem pa pripomnila: »Saj veste, tukaj smo vsi ena velika družina. Vsi se dodobra poznamo.«

