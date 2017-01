FOTO: Janez (24) ob pogrinjku z jajci zabodel Dušana

LJUBLJANA – Za 15 let se v zapor seli 24-letni Janez Žurga, ki je 17. decembra 2015 ubil svojega očima Dušana Stražiščarja. Tako se mu bo skoraj uresničila želja, ki jo je menda med zadnjim psihiatričnim pregledom zaupal psihiatrom, da se mu pravična kazen zdi 14 let zapora. Vmes se je namreč za kratek čas odprla možnost, da bi se selil na mariborsko psihiatrijo, saj so sodni proces zaznamovala precej različna mnenja sodnih izvedencev za psihiatrijo.



Nič čudnega torej, da je tožilka Katarina Bergant od sodišča zahtevala, da naj po pravnomočnosti sodbe pravosodno ministrstvo, ki bdi nad izvedenci, seznani s tem, kako so lahko ob isti zdravstveni dokumentaciji in istem dejanskem stanju zapriseženi sodni cenilci izrečejo tako različno. »Če sodišče tega ne bo storilo, bo pa tožilstvo,« je še pribila Bergantova, ki ji je v zaključnih besedah pritrdila tudi Žurgova zagovornica Maja Kristan, češ »da se, ob vsem spoštovanju strokovnjakov, izvedenci ne zavedajo odgovornosti, resnosti in posledic svojega ravnanja«. Žurga je bil najprej, če na hitro povzamemo njihova mnenja, kot je pisalo v prvi različici obtožnice, bistveno zmanjšano prišteven. Kmalu po začetku sojenja se je nato v spisu znašel podatek, da so obtoženega pred leti zaradi odvzema vozila in tatvine registrskih tablic spoznali za neprištevnega, zaradi česar vse od 6. oktobra lani prestaja šest mesecev dolg ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Sodišče je nato postavilo novega izvedenca Dragana Terziča, ki pa je menil, da je bil Žurga v času kaznivega dejanja neprišteven. Ker sta bili mnenji tako različni, je sodišče za mnenje zaprosilo še komisijo za fakultetna izvedenska mnenja pri medicinski fakulteti, ki ima po zakonodaji tudi največjo težo. Sledilo je presenečenje. Po mnenju članov komisije Blanke Kores Plesničar in kliničnega psihologa Bojana Zalarja je bil Žurga takrat prišteven.

