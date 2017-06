FOTO: Jana brez noge je pobil s sekiro

ZALOG – V Zalogu pri Ljubljani so bili danes nekaj pred poldnevom priča medsosedski tragediji.

50-letni Slobodan Bobić je krvavo obračunal z enako starim Janom Šoškom. Kot so nam povedali sosedje, sta se sprla zaradi skupnega vhoda v družinsko hišo. Kaj dejansko je bilo v ozadju, sicer še ni povsem znano, so nam pa sosedje povedali, da je bil Slobodan varnostnik in da menda nikoli ni bil agresiven. Veliko se je ukvarjal s športom, zadnja leta pa je menda precej shujšal. »Baje je bil depresiven, duševne težave je imel,« smo lahko slišali.

O dogodku je sicer policijo najprej obvestila domačinka, ki je naletela na res grozljiv prizor. Na dvorišču sosednje hiše je opazila moškega, ki je hodil ves okrvavljen in s sekiro v roki. Tam je tudi ležalo truplo invalida brez noge Jana Šoška. Po glavi je imel hude rane, na tleh je bila sekira, odvržena v smeri proti Agrokombinatski cesti.

Kaj je o dogodku povedala hči pokojnika, pa preberite v jutrišnjih Slovenskih novicah.