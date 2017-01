FOTO: Jaka (23) napadel: Ob prvem vbodu mislil, da gre za hec

DOMŽALE, LJUBLJANA – Verjetno bo že držalo, da ga mladi nesejo veliko, vendar je količina alkoholnih pijač, ki naj bi jo od dopoldneva do naslednjega jutra zlil vase 23-letni Domžalčan Jaka Flis, naravnost šokantna. In še tako hitro je našteval, kaj vse je popil, da nismo ravno prepričani, ali nam je uspelo zabeležiti vsak kozarček, ki ga je spraznil do dna.



Možgani odpovedali



Bilo je 18. marca 2016, vstal je ob desetih, se odpravil v lokal in dan začel »s kavico. Potem sem popil pet špricerjev in odšel domov na kosilo.« Nadaljevalo pa naj bi se tako, da je v naslednjih urah zvrnil toliko, kolikor »sicer ne bi v vsem letu«. Vrnil se je torej v lokal: »Spil sem cirka dva litra špricerjev in dva ali tri kratke jamesone.« Preselil se je v drug lokal: »Tam sem pa začel zares. Pili smo metrske žganjice, deset jih je v vrsti; ta kratke borovničke, travarice in viljamovke. Spraznil sem dvajset ali trideset kozarčkov.«

