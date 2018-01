FOTO: Izsilila prednost in ga poslala v bolnišnico

TRNJE – Danes okoli 10.30 se je na regionalni cesti relaciji Turnišče–Črenšovci v križišču za Trnje in Odrance zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva peugeota. Voznica sivega peugeota je odvzela prednost vozniku belega peugeota 5008. Ta se je v trčenju poškodoval, reševalci NMP Lendava pa so ga prepeljali v murskosoboško bolnišnico.

Poleg policistov in reševalcev so intervenirali tudi gasilci IGE Lendava, odklopili akumulatorja in posipali ter očistili motorne tekočine s cestišča. Neuradno je materialna škoda kar visoka, saj sta avtomobila dobro uničena. To je sicer že druga prometna nesreča v kratkem času na istem križišču.