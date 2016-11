FOTO: Izkrvavel na jogiju, 12-krat zaboden

MARIBOR – Četudi mariborski policisti o najdbi trupla 41-letnega moškega, ki so ga predvčerajšnjim opoldan našli mrtvega v zapuščeni stavbi nedaleč od največjega mariborskega nakupovalnega središča Europark, molčijo, kot da se ne bi v mestu pod Pohorjem zgodilo nič nenavadnega, pa nam je uspelo identificirati domnevno vse vpletene v zgodbo brezdomcev. Ne zgodbo. Umor! Od dobro obveščenih virov nam je uspelo izvedeti, da je nesrečnik, ki je umrl v eni izmed sob, ta je v času nekdanje skupne države Jugoslavije služila kot zaporniška celica, 41-letni Ludvik Pukšič. Med brezdomci mesta ob Dravi je bil dobro znan, saj je bil brez strehe nad glavo že od leta 2005 in se je redno potikal po raznih zgradbah, nekaj časa pa živel in delal tudi v zavetišču za brezdomce.

Reševalci niso hoteli v zapore

»Zjutraj, ura je bila nekaj čez deseto, sem poskušal zbuditi Luko, kot smo Ludvika klicali, a mu še ni bilo za vstati. Moral sem na sodišče. Ker ni hotel z menoj, sem se odločil, da sploh ne grem na sodišče. A je Luka vztrajal, da naj vendar grem, saj bom imel drugače same težave. Ura je bila kakšnih dvajset minut do enajste, ko sem ga zapustil,« nam je razlagal 27-letni Denis Oman. Ta si je z Ludvikom delil sobico v razpadajoči zgradbi nekdanjega zapora. Dobro uro pozneje se je vrnil in naletel na grozljiv prizor: »Vse je bilo okrvavljeno. Luka je ležal na hrbtu, njegova glava je bila zagozdena med jogi in steno. Na moje klice se ni odzival, tudi dihal ni več. Na pomoč sem poklical reševalce.«

