FOTO: Izginila sta Marija in Jožef z otrokom!

LENDAVA – Če se v zadnjem času ne bi dogajalo toliko vandalizma ter zlasti kaznivih dejanj tatvin, vlomov, goljufij, uničenj, oskrunitev grobov, celo tatvin bonsaia z grobo mladega dekleta ipd., potem bi zgodba iz noči med sredo in četrtkom, ki se je pripetila na skrajnjem severovzhodu Slovenije, dober streljaj od Lendave proti madžarski meji, najbrž sodila v rubriko saj ni res, pa je. Več kot jasno je namreč, da “strastnim ljubiteljem” žlahtnih kovin, ki uničujejo mrliške vežice, sakralne objekte in vse kar jim pride pod roko, ni več nič sveto. To potrjuje tudi zadnji primer, ko so lendavski policisti v noči na 11. maj, na področju kriminalitete obravnavali tudi tatvino nabožnih kipcev, in sicer v Dolini pri Lendavi. Neznani storilec je tik ob stanovanjskih hišah in glavni cesti, ki iz Lendave vodi v smeri proti naselju Pince, iz podstavkov tamkajšnjega nabožnega obeležja (križa) odtrgal dva nabožna kipca, podobi Marije in Jožefa z otrokom.



Škoda okoli 1700 evrov

Kot so nam je povedala tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, Suzana Rauš, gre za dva kipca iz brona, ki so jih neznanci iztrgali in odnesli neznano kam. Policisti škodo ocenjujejo na okrog 1.700 evrov, kipca pa sta na obeležje bila postavljena pred okrog dvema letoma, ko je tamkajšnje Kulturno društvo Petőfi Sándor poskrbelo za temeljito prenovo omenjenega obeležja. Prav na kipec Jožefa z otrokom so čakali še posebno dolgo, saj je šlo za delo, za katerega ni serijske proizvodnje. Neznani storilec je pri tem poškodoval še enega izmed podstavkov, možje v modrem pa za neznanim storilcem zbirajo obvestila. Ali bo ta tudi najden je sedaj vprašanje, saj je slednji v nekaj minutah lahko med drugim švignil tudi čez mejo, bodisi na Hrvaško ali na Madžarsko. Po drugi strani pa ne bi bilo presenečanje, če bi kdo prinesel kipa na odpad in ga ju skušal prodati kot staro kovino...