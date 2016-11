FOTO: Iz te govorilnice je prišel grozljivi klic. To je povedal sogovornik

RADLJE OB DRAVI – Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v začetku novembra zbrali dokaze in izsledili osumljenca štirih kaznivih dejanj, ki so jih obravnavali med 14. oktobrom in 4. novembrom letos.

Osumljeni je poškodoval reklamne ponjave in leseno uto, v dveh primerih pa je s klici na interventni številki 112 in 113 iz telefonske govorilnice lažno naznanil, da gori stanovanjski objekt, s čimer je povzročil nepotrebno intervencijo gasilcev in policistov ter vznemirjenje stanovalcev.

Dvaintridesetletnega domačina bodo kazensko ovadili, so sporočili iz PU Celje.