FOTO: Iz porušene hiše so jo reševali 45 minut

MLAKA PRI KRANJU – V Mlaki pri Kranju je malo pred 8. uro odjeknila eksplozija v stanovanjski hiši, ki se je delno porušila. Eksplozija je bila močna, slišati jo je bilo daleč naokoli. Policisti so potrdili, da je do eksplozije verjetno prišlo zaradi eksplozije plina v hiši.



Škoda na sosednjih objektih

Poleg delne porušitve hiše, v kateri je ostala ujeta oseba, ki so jo rešili in odpeljali v ljubljanski klinični center, je materialna škoda nastala še na nekaj drugih sosednjih objektih. Na ožjem območju okoli hiše so iz štirih objektov evakuirali sedem ljudi. Zaradi intervencije je bila zaprta tudi glavna cesta skozi Mlako pri Kranju.

V intervenciji so poleg poklicne gasilske enote Kranj sodelovali še člani prostovoljnih društev Kokrica in Britof. Sodelovalo je 27 gasilcev z 12 vozili. Zaradi podrobnega pregleda so bili intervenirali tudi kinologi s psi za iskanje oseb v ruševinah.



Zahtevno reševanje

Kot je pojasnil vodja gasilske intervencije Andraž Šifrer, je bilo reševanje zelo zahtevno, saj je bila hiša po eksploziji zelo močno poškodovana. Pri reševanju so zato uporabili tudi dvižne blazine, motorne žage in hidravlično orodje, po lociranju ujete osebe v ruševini pa je bilo objekt treba tudi rušiti ter sproti varovati in izkopavati ujeto osebo. Veliko težavo je povzročala tudi voda oziroma pretrgan vodovod, ki je med intervencijo zalival objekt. Oseba, po neuradnih informacijah ženska, je bila iz ruševine rešena po približno 45 minutah.



Škodo še ocenjujejo

Nevarnosti za zdravje ljudi po do sedaj preverjenih podatkih ni, so sporočili iz PU Kranj. Kolikšna je škoda, kaj vse je bilo poškodovano in kaj je razlog za eksplozijo, kriminalisti še preverjajo.