FOTO: Iz podjetja poklicali na pomoč, ker jim je uhajalo

GORNJA RADGONA – V torek ob 16.09 je na Ljutomerski cesti v Gornji Radgoni v obratu podjetja uhajal amonijak.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona, zaprli ventil, z vodno prho nevtralizirali uhajajoči plin in prezračili kompresorsko postajo. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.