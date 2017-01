FOTO: Iz pekla bežali v kopalkah  in bosi

RIBČEV LAZ – Okoli pol štirih se je iz enega izmed redkih hotelov, ki so to zimo odprti tik ob bregu Bohinjskega jezera, v četrtek začel valiti gost siv dim. Le nekaj minut pozneje so iz ostrešja hotela Jezero, v katerem je bilo v četrtek prijavljenih kakih sto gostov, že začeli sikati ognjeni zublji. Gasilci so iz hotela evakuirali 35 gostov in zaposlenih, iz bližnje okolice pa na varno razdaljo pospremili še nekaj deset ljudi. V požaru se ni nihče poškodoval. O višini škode je še preuranjeno govoriti, a brez dvoma bo ogromna.



Izčrpani gasilci



Le nekaj korakov od Bohinjskega jezera se je začel večurni boj z ognjem, ki je silil iz vrhnjih prostorov hotela. Zahtevno delo več kot 200 gasilcev, ki jih je vodil Silvo Režek, sicer poveljnik PGD Bohinjska Bistrica, sta oteževala veter, ki je razpihoval ogenj in bohotil požar, ter mraz, ki je sproti delal nevarne ledene površine. Vodja intervencije je poleg vseh razpoložljivih enot v Bohinju aktiviral tudi gasilce iz sosednjih občin. Požar so gasili prostovoljci iz 24 gasilskih društev, na teren pa sta se z avtolestvijo podali še izmeni kranjskih in jeseniških poklicnih gasilcev. »Osrednji del hotela je pogorel, južnega pa smo v celoti obvarovali pred ognjem. Gasilci so po več urah dela že utrujeni, premraženi, fantje so izmučeni. Zdaj čakamo, da pridejo na teren nove enote,« je okoli 20. ure eno najbolj zahtevnih in dolgotrajnih gašenj, kar jih je bilo v zadnjem času na Gorenjskem, opisal Silvo Režek. Poleg gasilcev so bili na terenu tudi policisti in zdravniške ekipe, aktivirana je bila tudi civilna zaščita.

