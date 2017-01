FOTO: Iz gorečega hotela evakuirali okoli sto ljudi, če živite v bližini, zaprite okna

RIBČEV LAZ – »Iz objekta je bilo v začetku gorenja evakuiranih okoli 100 ljudi, območje je zavarovano in bo zaprto do nadaljnjega. Na kraju se izvaja popis gostov in zaposlenih. Nobena od obravnavanih oseb ni poškodovana, vsem se zagotavljajo tudi prenočišča. Vključena je še civilna zaščita. Okoliške prebivalce prosimo, da zaradi požara zaprejo okna‎, vse, ki niso vključeni v intervencijo pa, da se ne približujejo območju in omogočijo neovirano delo.« To so pred nekaj minutami sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Gasilci še vedno bijejo boj z ognjem – v turističnem objektu še vedno gori najvišje nadstropje z ostrešjem. Požar je omejen, nevarnosti za druge objekte zaenkrat ni, v intervencijo pa so vključene vse razpoložljive gasilske enote iz Bohinja in okolice‎ ter večje stevilo policistov in kriminalistov.

Vzrok za požar se bo ugotavljal v ogledu, ki se bo začel, ko bo zagotovljena varnost, nam je sporočili Bojan Kos iz PU Kranj.