FOTO: Ivan se je maščeval, Ana iz Maribora je umirala vso noč

MARIBOR – Živelj v blokovskem naselju v Novi vasi je bil zgrožen nad tragedijo, ki se je zgodila 28. januarja. »Saj ne morem verjeti! Gospa je bila super, tako pridna in delavna in skromna, zdaj pa jo je doletela takšna usoda. Grozno. Četudi stanujem le tri nadstropja pod njenim stanovanjem, nisem ničesar slišal,« je dejal eden od prebivalcev bloka na Trgu Dušana Kvedra 13, kjer se je v šestem nadstropju zgodil umor.



Policisti so bili s prvimi podatki zelo skopi. »Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor je bil okrog 8. ure zjutraj obveščen, da je v stanovanju v Mariboru moški ustrelil žensko. Tja so bili napoteni policisti, ki so ugotovili, da je na kraju dogodka umrla ženska in da je bil poškodovan moški, reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.«



