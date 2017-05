FOTO: Iskali so ga dve uri, našli mrtvega v Dravi

DRAVOGRAD – Na Koroškem se je na včerajšnje praznično popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 52-letni moški .

Po do zdaj znanih podatkih je najprej trčil v drevo, nato pa zapeljal v reko Dravo in v njej izginil.

Vozilo in voznika so potapljači gasilske brigade locirali po skoraj dveh urah, nato pa so vozilo gasilci KGZ Ravne na Koroškem skupaj z gasilci PGD Radlje ob Dravi, PGD Dravograd in PGD Vuhred s tehničnim posegom potegnili iz struge reke.

V njem našli mrtvega voznika. Po podatkih policije gre za 52-letnega domačina.