CELJE – Celjski policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 34-letnem Celjanu.

Našli in zasegli so več kot 60 sadik konoplje, ki jo je gojil v dveh posebej prirejenih prostorih za hidroponično gojenje. Poleg sadik so mu odvzeli še okoli 350 gramov posušenih vršičkov konoplje.

Kazensko ga bodo ovadili, so sporočili policisti.