FOTO: Hvali se, da je psa zaklal in razkosal

PTUJ – Čeprav družabna omrežja prenesejo marsikaj, je objava uporabnika facebooka z imenom Robert Grizzly Merc presegla vse meje. Psihopat in pošast, kot so ga poimenovali v komentarjih k objavljenim slikam, naj bi zaklal in razrezal svojega črnega kužka, očitno mešančka. Kaj je domnevnega Robija, tako se sam imenuje na facebooku, privedlo do takšnega početja, lahko najbrž ugotovijo le psihiatri in podobni strokovnjaki, ljubitelji živali pa ga ocenjujejo le kot psihopata in pošast.



