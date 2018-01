FOTO: Hujša nesreča v Sežani

SEŽANA – V četrtek nekaj pred 7. uro sta na cesti Tomaj–Dutovlje v občini Sežana trčili osebni vozili.

Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja, iz vozila s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo ter nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanih oseb ter delavcem avtovleke pri nakladanju vozil.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Sežane so poškodovani osebi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.