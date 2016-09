FOTO: Hudo trčenje v predoru, je bil v avtu iskani Matej?

CELJE – Policisti PU Celje so sporočili, da so pogrešanega 29-letnika Mateja Mrakiča z območja Mute, ki je bil pogrešan od sobote, našli. Kot so zapisali, so jih z ministrstva za zunanje zadeve danes obvestili, da je pogrešani v bolnišnici v Celovcu.

Na avstrijski spletni strani Kleine Zeitung in orf.at pa so danes poročali, da se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil udeležen 29-letni Slovenec. Na PU Celje smo preverili, ali je bil pogrešani udeležen v prometni nesreči, a tega podatka niso mogli ne potrditi ne zanikati.

Nesreča se je zgodila v predoru Lillenberg, blizu kraja Velikovec. Kot poroča orf.at, je moški čelno trčil v nišo. Voznik naj bi zaspal za volanom.

Pri trčenju se je hudo poškodoval. Iz vozila so ga gasilci rešili s tehničnim posegom, reševalno vozilo pa ga je odpeljalo na zdravljenje v bolnišnico v Celovcu. Zaradi nesreče je bil predor zaprt približno uro in pol.