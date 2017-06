FOTO: Hudo pijan se je zabil v avto pred sabo

ŠENTJERNEJ – V torek nekaj po sedmi uri zvečer je počilo na cesti Šentjernej–Kostanjevica na Krki pri odcepu za Ledečo vas. Po prvih ugotovitvah policistov je 39-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil voznika, ki je vozil pred njim in je ustavil na vozišču pred zavijanjem levo. Povzročitelj je napihal 1,9 promila alkohola. Oba udeleženca, ki sta se v trčenju lažje ranila, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo zoper povzročitelja podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.



Alkohol resna težava



Sicer pa so na območju PU Novo mesto policisti v letu 2016 v 167 primerih ugotovili, da so bili povzročitelji prometnih nesreč pijani. »Delež alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je znašal 11,9 odstotka, kar je za dva odstotka več kot v letu 2015. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih je bila 1,47 grama alkohola na kilogram krvi. Alkoholizirani vozniki so povzročili šest prometnih nesreč s smrtnim izidom in 62 nesreč, v katerih se je 17 udeležencev hudo telesno poškodovalo, 73 pa lažje,« je posledice prekomernega pitja alkohola v jugovzhodnem delu države izpostavila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica na PU Novo mesto.



Letos so na cestah Dolenjske, Bele krajine in Posavja v prometnih nesrečah umrli štirje udeleženci: dve nesreči s smrtnim izidom sta povzročila voznika, ki sta imela več kot 1,7 grama alkohola na kilogram krvi.