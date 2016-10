FOTO: Huda nesreča zaprla cesto: voznico so morali izrezati

DIVAČA – Poročali smo, da je bil danes dopoldne na primorski avtocesti promet oviran na dveh odsekih. V zgolj 11 minutah sta se pripetila dva nesrečna dogodka, ki sta ohromila promet. V prvem dogodku, zaradi katerega so cesto zaprli, se po poročanju tiskovne predstavnice PU Koper k sreči ni zgodilo nič hujšega. Žal pa je bilo hujše v drugi nesreči.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 11.55 na izvozu s primorske avtoceste pri Senožečah v občini Divača voznica s izven cestišča in se pri tem huje poškodovala. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče so jo s tehničnim posegom ukleščeno rešili, izvedli požarno in prometno varovanje, odklopili akumulator, nudili pomoč policiji in ekipi NMP ter z dvigalom postavili vozilo na cestišče.

Poškodovanko je ekipa NMP Sežana odpeljala na zdravljenje v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.