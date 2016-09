FOTO: Huda nesreča: vozilo v jarku, eno osebo izrezali iz pločevine

LJUTOMER – Sinoči, v petek, 16. septembra, nekaj po 22. uri, se je na regionalni cesti Ljutomer - Ormož, izven naselja Žerovinci, v »Kačurah«, zgodila hujša prometna nesreča, kjer je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Po neuradnih podatkih je voznik vozil iz smeri Radomerja proti Žerovincem, kjer je zaradi domnevno neprilagojene hitrosti zapeljal s cestišča in končal v obcestnem jarku. Vozilo je pri tem peljalo nekaj deset metrov po bankini in jarku ter končalo za odbojno ograjo prevrnjeno na streho. Cestišče je v tem času bilo tudi mokro in spolzko, kar je prispevalo, da je avtomobil bil v celoti uničen.

Pri nesreči so posredovali gasilci PGD Ormož in PGD Ljutomer, ki so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče, enega ponesrečenca pa so morali tudi s tehničnim posegom izrezati iz vozila. Ponesrečence so oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ljutomer. Voznik in sopotnik sta se v nesreči telesno poškodovala, enega so prepeljali v murskosoboško bolnišnico. Cesta je na tem odseku bila okoli dve uri popolnoma zaprta.