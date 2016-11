FOTO: Huda nesreča rešilca na nujni vožnji, to so posledice

VELENJE – V sredini hudi prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo reševalno vozilo, je bil 37-letni voznik huje poškodovan, njegov sopotnik pa lažje, so sporočili iz PU Celje.

Hudemu trčenju v Velenju je bila priča tudi bralka, ki nam je posredovala fotografije nesreče. Na njih se vidi, da je reševalno vozilo zletelo s ceste in trčilo v cestno svetilko.

O trčenju so poročali v današnjem poročilu tudi celjski policist, ki so pojasnili, da je do nesreče prišlo, ko je bilo reševalno vozilo na nujni vožnji. Voznik reševalnega vozila je vozil iz smeri Velenja proti Šoštanju in je v križišče zapeljal pri rdeči luči. V tistem trenutku je z njegove desne strani, pri zeleni luči, pravilno pripeljal voznik osebnega vozila in zavijal levo proti Velenju. Voznik je spregledal reševalno vozilo in trčil vanj.

Pri tem se je huje poškodoval 37-letni voznik reševalnega vozila, njegov sopotnik lažje, voznik osebnega vozila v nesreči ni bil poškodovan.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so še zapisali, da so posredovali gasilci PGD Velenje, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi in ga očistili ter nudili pomoč reševalcem pri iznosu opreme iz poškodovanega reševalnega vozila. Poškodovani osebi so prepeljali v celjsko bolnišnico.