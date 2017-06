FOTO: Hrvata v Slovenijo prišla, da bi ropala

KRŠKO – Letošnjega 25. januarja sta se hrvaška državljana Ivica Šušnja Vražić in Kristjan Lovrić pripeljala v Slovenijo. Njun cilj je bil ropanje, a dan, o katerem govorimo, je bil namenjen predpripravam. Šušnja Vražić je parkiral vozilo pred trgovino Mercator v Brestanici, Lovrić pa je vanjo vstopil in si jo podrobno ogledal. Še isti dan sta se vrnila na Hrvaško, naslednjega pa sta spet potovala v Slovenijo. Spet sta se najprej odpeljala v Brestanico, njuna tarča je bila poprej ogledana Mercatorjeva trgovina. Lovrić je, tokrat zamaskiran in z vojaškim nožem v roki, od trgovke zahteval denar. Prodajalka je začela glasno kričati, ropar se je ustrašil in pobegnil iz trgovine, v avtu ga je čakal Šušnja Vražić. Čeprav sta ostala praznih rok, ju to ni vrglo iz tira, ampak sta poskušala srečo naprej. Odpeljala sta se v Sevnico, Šušnja Vražić je parkiral na bencinski črpalki sredi mesta in opazoval okolico, a očitno ne dovolj, saj je ravno nasproti črpalke policijska postaja, zato je tudi velika verjetnost, da ti pot prekriža policist, kot se je tudi zgodilo v nadaljevanju naše zgodbe. Lovrić je zamaskiran vstopil v Jumbo cafe, gostinski lokal pod Sparovim parkiriščem, ki je le streljaj odmaknjen od bencinske črpalke in trgovine, sicer pa manj viden.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«