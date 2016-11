FOTO: Hrvat brez vozniškega, vozilo pa 400 kilogramov pretežko. Kaj mislite, da so našli?

GORIŠNICA – Policisti so v petek ob 5.45 v naselju Moškanjci ustavili 24-letnega voznika, državljana Hrvaške, ki je vozil tovorno vozilo renault master, hrvaških registrskih oznak.

Pri preverjanju so ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in da je skupna masa vozila znašala 400 kg več od največje dovoljene. V vozilu je namreč prevažal kar 1,4 tone posušenih listov tobaka. O najdenem tovoru so policisti obvestili delavce finančne uprave, ki so prišli na kraj.

Policisti so kršitelju zasegli vozilo in ga privedli v takojšnji postopek na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.