FOTO: Hitrost na mokri cesti usodna za motorista

GOZD - MARTULJEK – Včeraj popoldne je pri Gozdu - Martuljku med prehitevanjem drugega vozila padel motorist in se hudo poškodoval. Po padcu je obležal ob robu ceste, motorno kolo pa je po drsenju silovito trčilo v avtomobil, ki je vozil nasproti.

Motorist je bil odpeljan v jeseniško bolnišnico, od tam pa s helikopterjem v ljubljanski klinični center. K nesreči so po besedah tiskovnega predstavnika PU Kranj Bojana Kosa v »veliki meri pripomogli dež, mokra cesta in neprilagojena hitrost vožnje v slabih vremenskih razmerah, kar je za motoriste nevarno in zelo povečuje tveganje za nesrečo. Asfaltna površina na tem delu je nova, oprijem je slabši, pa tudi sicer je v takih razmerah treba voziti počasneje, izogibati se je treba prehitevanjem, zavirati je treba mehko in s previdno vožnjo preprečevati zdrs kolesa. Vožnja z motornim kolesom je v takih razmerah zelo zahtevna in ni priporočljiva.«