FOTO: Hitra akcija gasilcev: iz deroče vode rešili podhlajenega moškega

MENGEŠ – V torek ob 21.54 so gasilce obvestili, da je v Mengšu na Kolodvorski cesti pri mostu čez Pšato v vodi avto.

»Izvozili smo z GVC 16/25 in s šestimi člani posadke. Na kraju smo ugotovili, da so občani v Pšati opazili osebno vozilo, v njem pa se je še vedno nahajal voznik. Takoj smo se po brežini spustili do avtomobila, v katerem smo našli močno podhlajenega voznika. Zaradi povečanega vodostaja je vozilo rahlo drselo po strugi, zato smo ga z vrvjo stabilizirali na ograjo mostu. Z zajemalnimi nosili smo voznika prenesli do reševalnega vozila NMP Domžale, s katerim so ga odpeljali v UKC LJ,« so reševalno akcijo opisali gasilci PGD Mengeš.

Na kraju so bili tudi njihovi kolegi iz PGD Kamnik, ki so s TRV-2D (večje tehnično reševalno vozilo z dvigalom) dvignili avtomobil na cestišče.