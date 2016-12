FOTO: Hišna preiskava zaradi pirotehnike pri mladoletniku

MURSKA SOBOTA – Murskosoboški policisti so v četrtek po odredbi okrajnega sodišča v Murski Soboti opravili hišno preiskavo pri mladoletni osebi z območja UE Murska Sobota in zasegli 140 kosov različnih pirotehničnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok in so prepovedani.

Podali bodo obdolžilni predlog zaradi storitve prekrška po 6. točki 1. odstavka 48. člena zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Policisti ponovno opozarjajo starše in skrbnike, naj so pri svojih otrocih pozorni na nakup, posest, izdelavo ali uporabo prepovedanih pirotehničnih izdelkov.